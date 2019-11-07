الأحزاب والقوى السياسية تعلن تأييدها لاتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365

أعلنت الاحزاب والقوى السياسية دعمها وتأييدها لمخرجات حوار جدة - الرياض -بين الحكومة والمجلس الانتقالي التي تمت برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بحضور ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وما تمخض عنها في الاتفاق الموقع يوم أمس.

Advertisements

وأكدت عزمها العمل مع كافة الأطراف على تنفيذه كونه طريقاً آمناً لتمكين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن للقيام بواجباتها في ادارة الشأن العام وتوفير الخدمات واحلال الأمن والاستقرار وعودة الحياة السياسية وتمكين الأحزاب السياسية من القيام بدورها بناء على قاعدة الالتزام بالتوافق والشراكة داعية الجميع للعمل بكل إخلاص وتفاني على تنفيذه للخروج من متاهات الانقسامات والصراعات التي لن تخدم سوى مليشيا الحوثي ومشروعها السلالي الطائفي.

وأعربت الأحزاب والقوى السياسية عن تقديرها للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقوفهم الداعم والمساند لليمن أمام المشروع الإيراني التوسعي.

كما أكدت ثقتها بالقيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وبالمملكة العربية السعودية ممثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان كضامنين للاتفاق ورعاه امناء لتسييره تحت مظلة الشرعية اليمنية والمرجعيات الجامعة ممثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.

وصدر البيان عن كل من : المؤتمر الشعبي العام التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اتحاد الرشاد اليمني حزب العدالة والبناء حركة النهضة للتغيير السلمي حزب التضامن الوطني اتحاد القوى الشعبية حزب السلم والتنمية حزب البعث العربي الاشتراكي حزب البعث العربي الاشتراكي القومي حزب الاتحاد الجمهوري