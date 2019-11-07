توزيع ادوية ومستلزمات طبية في شبام حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

برعاية مدير عام مديرية شبام حضرموت رئيس المجلس المحلي الاستاذ عبدالوهاب بن عبدالله بن علي جابر وبحضور القائم بأعمال مدير مكتب الصحه والسكان بمديرية شبام حضرموت الدكتور زين مهدي الحداد تم بمكتب الصحة والسكان بمديرية شبام توزيع الادويةوالمستلزمات الطبية والذي ياتي ذلك ضمن مشروع طوارئ الصحة والتغذية الممول من البنك الدولي للمرافق الصحية بالمديرية والمدعومة ضمن هذا المشروع.



واثناء عملية التوزيع اشار توجه القائم بمهام مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية شبام الدكتور الحداد الى اهمية ذلك المشروع الذي ياتي لمساعدة الاهالي في الحصول على بعض الادويه في تلك هذه الاوضاع التي تمر بها البلد متوجهاً بالشكر الجزيل لمشروع طوارئ الصحة والتغذية وللإدارة العامة لمكتب وزارة الصحة والسكان بالوادي والصحراء على هذا الدعم المقدم للمرافق الصحية بالمديرية وماله من اهمية لخدمة المرضى بالمديرية . حاثاً الدكتور زين الحداد مسؤولي المرافق الصحية على العمل على الإستفادة من هذه الادوية والمستلزمات الطبية وتسهيل وصولها للمرضى للاستفاده منها وليس ببقائها داخل المستودعات الطبية.

حضر عملية التدشين عادل محسن بن عبودان المدير الفني لمستشفى شبام منسق برنامج الصحه الانجابيه وبرك عفيف منسق برنامج التغذية بالمكتب، وسمير سعيد مسؤول مخازن التموين الطبي و مسؤولي المرافق الصحية بالمديرية .