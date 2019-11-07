اختتام الدورة التدريبية في مجال التمكين السياسي للشباب بتريم حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365 - تريم

اختتمت بمدينة تريم بحضرموت الوادي والصحراء الدورة التدريبية في مجال التمكين السياسي الذي نظمها مكتب مؤتمر حضرموت الجامع ضمن برنامج التمكين السياسي للشباب بحضرموت الوادي والصحراء.



وتهدف الدورة الى تثقيف 180 شابا وشابة من أبناء حضرموت في الجوانب السياسية بشكل عام تم توزيعهم على مجموعات، لإكسابهم الخبرات اللازمة لممارسة الأنشطة السياسية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمخرجات وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع ورؤيته في الجانب السياسي،, لهدف تمكينهم سياسيا بالمعارف والمعلومات العلمية واكسابهم مهارات ليكونوا روادا لمستقبل أفضل , اضافة لزيادة الوعي السياسي بين الشباب الحضرمي .

وحملت الدورة عنوان ( الدولة وأشكالها والأنظمة السياسية ورؤية مؤتمر حضرموت الجامع ) واحتضنتها قاعة معهد التفوق بتريم , تلقى خلالها 35 شابا وفتاة على مدى ثلاثة ايام من قبل مدرب الدورة نائب رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر المحامي/ صبري عمر مسعود , على معارف ومهارات وخبرات في تعريفات الدولة الحديثة، وأشكال الحكم والأنظمة الحاكمة، وأساليب وطرق العمل السياسي فيها، كما تم خلال اليوم الأخير من الدورة الاطلاع والتعرف على رؤية المؤتمر والوثيقة التي خرج بها دفاعا ومطالبة باستعادة حقوق ومطالب أبناء حضرموت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.