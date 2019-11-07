قوى العدوان تصعد في الحديدة وتستهدف الدريهمي المحاصرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

واصلت قوى خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات الجوية على قطاع عسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني بالحديدة أن قوى العدوان استهدفت بشكل مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منطقة الفازة بمديرية التحيتا ومديرية حيس، وقصفت بالمدفعية والعيارات المتوسطة شمال الجبلية، كما استهدفت بالمدفعية قريتي الكوعي والشجن بمديرية الدريهمي المحاصرة، وأطلقت أكثر من 5 قذائف مدفعية على قرية الشجن بالمديرية عينها.

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وأضاف المصدر أن جرافة عسكرية لقوى العدوان قامت باستحداث تحصينات قتالية جنوب قرية مغاري بمديرية حيس، فيما حلق طيران العدوان التجسسي وبشكل مكثف في أجواء منطقة كيلو16.

وفي قطاع عسير.. شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم ثلاث غارات على منطقة طخية؛ بحسب المصدر.

واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والمتورطين في الخيانة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية وممتلكات المواطنين والقرى والمناطق السكنية بمحافظة الحديدة في ظل صمت دولي وأممي غير مسبوق.