اسلحة أمريكية تصل الى جنوب اليمن والتحالف يلاحق مسربي مقطع الفيديو

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت وسائل إعلامية غربية عن وصول شحنة أسلحة أمريكية جديدة إلى رصيف ميناء عدن جنوب، الاسبوع الماضي، بصورة سرية.

ونشرت شبكة “سي إن إن الأمريكية” مقطع فيديو، قالت انه من داخل رصيف الميناء، يوثق لحظة وصول الآليات العسكرية الثقيلة الى ميناء عدن ومنها مدرعات أمريكية من نوع “أوشكوش”، التي تعتبر واحدة من المعدات العسكرية التي تقع في قلب المواجهة بين بعض المشرعين الأمريكيين وإدارة الرئيس دونالد ترامب، حسب شبكة “سي إن إن”.

وقالت الـ cnn أن أدارة ترامب تواصل شحن أسلحتها إلى اليمن، على الرغم من “غضب الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس حول الطريقة التي تدعم بها الولايات المتحدة الرياض في هذا الصراع الدموي والمرير.

وأشارت إلى أن هذه اللقطات المصورة من موقع تفريغ الأسلحة الأمريكية الصنع، حصلت عليها وتحققت منها شبكة “سي إن إن”.

وقالت مصادر للشبكة، إن سلطات التحالف في عدن، اعتقلت واستجوبت كل من يشتبه في تسريبه الفيديو إلى وسائل الإعلام.

وكشفت الشبكة عبر تتبع البيانات وحسابات المبلغين على المخالفات، حددت أن السفينة التي نقلت الأسلحة الأمريكية، قدمت من ميناء جدة السعودية في 17 سبتمبر، بعدها أبحرت إلى ميناء السودان، مضيفة أنه بعدها تم إيقاف تشغيل نظام تتبع السفينة، وظهرت مرة أخرى تحت جنح الظلام في ميناء عدن في 29 أكتوبر الماضي.

وقالت: “أن عمليات نقل الأسلحة الغربية التي تصل إلى أيادي الفصائل المختلفة الموالية للتحالف في اليمن، تحاط بسرية تامة”.

وأكد تحقيق سابق “لشبكة سي إن إن” أن السعودية والإمارات نقلتا أسلحة أمريكية الصنع لمقاتلين تنظيم القاعدة، والميليشيات السلفية المتشددة، والفصائل المقاتلة الأخرى الموالية لها في اليمن.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الإمريكية لشبكة CNN قائلا إنه “لا يوجد حاليًا أي حظر من جانب الولايات المتحدة على استخدام قوات التحالف في اليمن لهذه المركبات” التي ظهرت في الفيديو.

وختمت الشبكة بالقول، إن التسليم السعودي الأخير للأسلحة الأمريكية إلى عدن يثبت أن الأجهزة العسكرية الأمريكية لا تزال تتدفق إلى اليمن.