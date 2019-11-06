هذا الفيديو سيجعل محمد بن سلمان يدفع ملايين الدولارات من اجل حذفه من اليوتيوب !

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت التصريحات الاخيرة لابنة الرئيس الامريكي ايفانكا ترامب ، بخصوص الامير محمد بن سلمان العديد من ردود الافعال ، حيث وصفها البعض بالتصريحات المليئة بالمجاملات ، في اشارة إلى أن ايفانكا معجبه بولي العهد السعودي .



وكانت ايفانكا ترامب ، قد وصفت الامير محمد بن سلمان بالشخصية المؤثرة والمحفزة بالشباب السعودي والعربي لما يتمتع به من صفات قيادية وطموح وحبه لوطنه وشعبه



واعتبر متابعون النظرات التي وجهها الأمير محمد بن سلمان لايفانكا ترامب اثناء زيارتها للسعودية ظمن الوفد المرافق لوالدها ، اعتبروها بأنها نظرات اعجاب من الامير الشاب لابنة الرئيس الامريكي .



ورصدت عدسات الكاميرا عدة مواقف اظهرت الامير محمد بن سلمان وهو منهمك بالنظر لايفانكا ترامب ويحاول التقرب منها .







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