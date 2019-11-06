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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل تذكرون الفنانة هيفاء وهبي صاحبة الجسم المثير والغنج والدلال .. شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم ..مفاجأة صادمة ..«صور»

لا يزال الحفل الذي اقامته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الخميس الماضي، في الإسكندرية، يير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر العديد من المقاطع الطريفة والعفوية خلال الحفل.

وكعادتها، قدمت هيفاء مجموعة من أغانيها التي اشتهرت بها، ومنها، ورقصت بطريقة مثيرة مليئة بالدلع والغنج على المسرح، الامر الذي تفاعل معه الجمهور بالتصفيق والاعجاب، وفق "نورت" .

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع لهيفاء وهي ترقص بفستانها الضيق المزين بالشراشيب الذهبية وبشق عال من الوسط، واظهر الفستان تفاصيل دقيقة من جسمها، وبدا وكأنها اكتبست بعض الوزن الزائد، فكان شكلها مختلف عن السابق. كذلك تعرضت لبعض الانتقادات من قبل بعض المشاهدين الذين علقوا على حجم مؤخرتها واردافها، متسائلين ان كانت قد اجرت تجميل ام فقط وزن زائد.