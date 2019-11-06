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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غدا.. انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الاول للإعلام الرياضي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الخليج 365 - القاهرة
برعاية وزير الشباب والرياضة المصري تنطلق غدا في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات المهرجان الدولي واعمال الملتقي الثاني للنادي الدولي للاعلام الرياضي والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية تشهدها ام الدنيا كأكبر حدث إعلامي رياضي على المستوى الدولي وهو الاول من نوعه وغير مسبوق بين النادي الدولي للاعلام الرياضي والاتحاد المصري للدارتس . واوضحت اللجنة الخاصة بالجوانب التنظيمية والتنسيقية للمهرجان والملتقي بأن المشاركين الذين يمثلون مختلف الوسائل الإعلامية على المستوى العربي والدولي والبالغ عددهم نحو أكثر من سبعين إعلامي واعلامية من مختلف الدول وصلوا بحمد الله العاصمة المصرية واكدت ان اللجنة عملت على أنجاز الترتيبات كافة المتعلقة في الإقامة واحتضان المحاضرات في إحدى اكبر الفنادق المصرية المتميزة مشيرة إلى أن المشاركين سيتلقون دورات ومحاضرات تتمحور في صناعة الاعلام المحترف والاعلام الرقمي والتنسيق الاعلامي وكيف تصبح مذيعا ناجحا اضافة الى حوار اعلامي مفتوح مع شخصيات مؤثرة و محاضرة على المشاركين تحت عنوان " رياضة الدارتس تطرق الباب العربي " وتتضمن عرض فيلما تسجيليا عن نشاط الاتحاد والتعريف برياضة الدارتس وقوانينها وكيفية تغطيتها في الإعلام بالنسبة للصحفيين.. كما أكدت اللجنة إلى أن المشاركين سيحظون ببرنامج زيارات لعدد من الاندية المصرية العريقة والالتقاء بشخصيات رياضية مصرية مشهورة على المستوى العربي والدولي .
وزفت اللجنة بأنه سيتم منح أصحاب المراكز الثلاث الاولى من الفائزين في المهرجان كؤوس كما سيمنح باقي المشاركين شهادات تقدير وميداليات الاتحاد. الجدير بالذكر ان الملتقى الاعلامي هو الثاني بعدما جرى الملتقى الاول بجمهورية تونس الشقيقة التي تستضيف مقر النادي. ويشارك كممثلين عن اليمن عدد من الشباب الاعلاميين المتخصصين في الاعلام الرياضي يمثلون وسائل اعلامية مختلفة وهم ضمن ممن اكتسبوا عضوية النادي الدولي للاعلام الرياضي.
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