أهالي القطن يباركون إتفاق الرياض باطلاق الالعاب النارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

احتفلت جماهير غفيرة من ابناء مديرية القطن بوادي حضرموت عقب التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة مساء يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري .

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وقد بدأت الاحتفالات الجماهيرية الذي دعت اليها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية بعد مغرب يوم أمس الثلاثاء باطلاق العاب نارية بعد انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء كبيرة من المدينة .، وتواصلت الاحتفالات بعد صلاة العشاء بمسيرات جماهيرية حاشدة حاملة اعلام دولة الجنوب ودول الاشقاء في التحالف العربي .

وقد انطلقت المسيرات الراجلة والدراجات النارية والسيارات من ساحة الحرية مرورا بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية وسط هتافات شكر وعرفان لدول التحالف وتأييد المجلس الانتقالي الجنوبي بتوقيع الاتفاق المبارك وصولا لموقع الانطلاقة بساحة الحرية .

والقى محمد الحداد عضو قيادة المحافظة رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية كلمة اكد خلالها عن مباركة الجماهير وتاييدها لاتفاق الرياض والجهود التي بذلتها دول التحالف ووقوفها ومساندتها لبلادنا خلال الازمة وصولا للاتفاق .

وعبر عن شكرة وتقديرة لكل المشاركين في الاستجابة لنداء القيادة المحلية واقامة هذة الفعالية الاحتفالية وكل من ساهم في انجاحها وفي مقدمتهم اعضاء الجمعية الوطنية والمحافظة والقيادة المحلية وروساء واعضاء المراكز و كافة شرائح المجتمع ، واشار بان هناك فعالية اخرى ستقام اليومين القادمين احتفاء بهذة المناسبة .