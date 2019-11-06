"اتصالات وادي حضرموت" تمنح شركة نجد شهادة شكر لعدم إضرارها بمصالح المؤسسة أثناء العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

منحت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بوادي وصحراء حضرموت شهادة شكر وتقدير لشركة نجد للمقاولات وخدمات النفط والغاز.

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وجاء منح ادارة المؤسسة بوادي حضرموت شهادة الشكر لشركة نجد للمقاولات تقديرا لتنفيذها حفريات المجاري دون التاثير او المساس بكيبلات المؤسسة.

وتعد مؤسسة نجد للمقاولات وخدمات النفط والغاز الشركة المنفذة لمشروع " مجاري سيئون الاسعافي " الشركة الاولى التي تنفذ مشروعها دون المساس باي من كيبلات مؤسسة الاتصالات وهو ما يعني دقة في العمل واداء رائع يميزها عن غيرها من الشركات.

وعليه فان مؤسسة الاتصالات بوادي وصحراء حضرموت قد منحت شركة نجد للمقاولات تقديرا لجهودهم في الحفاظ على الشبكة الهاتفية للمؤسسة.