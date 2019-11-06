الجعدي : نؤمن باجتياز أصعب المراحل بعد اجتياز المرحلة الصعبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

وصف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، مساعد الامين العام فضل الجعدي توقيع المجلس الانتقالي على اتفاق الرياض بانه امتحان صعب تم تجاوزه بنجاح.

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وقال الجعدي في تغريدة له على تويتر:تجاوزنا الامتحان الصعب بنجاح كبير ويبقى العمل الجاد وبلا هوادة إستعداداً لمواجهة الإمتحان الأصعب.

وكان قد قضى اتفاق الرياض بضم جميع القوات العسكرية وقوات الأمن من الجانبين، ومنهم عشرات الآلاف من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لوزارتي الدفاع والداخلية. ونص على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.

وأكد الاتفاق "نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت أشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن".