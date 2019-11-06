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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البركاني: هيئات الدولة وسلطاتها ستتوجه فوراً إلى عدن لتنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الخليج 365 - عدن
أكد رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، أن هيئات الدولة وسلطاتها ستتوجه فوراً إلى عدن لوضع الاتفاق موضع التنفيذ بالشراكة مع المجلس الانتقالي، مشدداً على أن التوقيع على اتفاق الرياض حدث تاريخي يسجل للقيادتين السعودية والإماراتية.
و شدد رئيس مجلس النواب اليمني على أنه لمس من الجميع عزيمة وإصراراً على تنفيذ بنود الاتفاق، والحرص الأكيد على الوصول ليمن خالٍ من التشوهات، قائلاً إن ما توصلت إليه الأطراف اليمنية ليس بالأمر الهين، ولن يكون حبراً على ورق.
وأضاف البركاني أن التوقيع على الاتفاق يؤكد أن الانقلاب الحوثي هو ما يجب أن يتوحد الجميع لإسقاطه، وتوجيه كل الإمكانات للحفاظ على الوحدة، وشدد على أن لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمحادثات بين الحكومة والمجلس الانتقالي، أثرها البالغ فيما أنجزه اليمنيون.
ووجه البركاني الشكر لدول التحالف العربي وكل الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع اليمنيين في الأوقات الصعبة من أجل إنهاء الأزمات العابرة.
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