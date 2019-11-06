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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قالت قوات الحزام الأمني بعدن حول اتفاق الرياض؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
خاص_الخليج 365
شكر قيادة وصف ضباط وافراد الحزام الأمني في العاصمة عدن الجهود العظيمة المبذولة من ألشقيقتين المملكة والإمارات و سعيهم لإنجاح توقيع اتفاقية الرياض.
وفي تصريح لركن التوجيه المعنوي بالحزام الأمني رغيد عدنان أن كافة منتسبي الحزام وقيادته الممثلة بالقائد وضاح عمر عبدالعزيز يشكرون الجهود الجبارة والسعي الذي يقدم من قبل الأخوة الكرام في المملكة العربية السعودية والإمارات.
وتابع قائلا بعد القيام اليوم بجولة تفقدية لرؤية سير العمل وجدنا خلالها ان عم السرور بكافة المواقع العسكرية وجميع من فيها متفائل بعد التوقيع لمزيدا من تقدم إلى تقدم ومن أفضل إلى أفضل.
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