اليمن يكشف عن ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء من تنفيذ عملية أمنية, نتج عنها إلقاء القبض على عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة.

وأوضح بيان أمني أن الأجهزة الأمنية نفذت من عملية أمنية ضبطت خلالها, عدد من العناصر الخطيرة الإجرامية التي تنتمي إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة.

وأشار الى أن تلك العناصر متورطة بارتكاب عدد من الجرائم ومنها جريمة اغتيال الشيخ أحمد عبد القوي صالح الحميقاني.

وأكد المصدر أنه سيتم استكمال الإجراءات والكشف عن بقية التفاصيل في وقت لاحق.