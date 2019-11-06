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بومبيو يشكر الأمير محمد بن سلمان على تسهيل إتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

بومبيو يشكر الأمير محمد بن سلمان على تسهيل إتفاق الرياض

الخليج 365

عبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتسهيل إتفاق الرياض الذي وقعته أمس الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي .

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واعتبر وزير الخارجية الأميركي «اتفاق الرياض»، الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، في الرياض، «خطوة مهمة نحو الحل السياسي».

 

وجرى التوقيع على إتفاق الرياض أمس، من قبل الحكومة والمجلس الإنتقالي بحضور رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وولي العهد السعودي، وولي عهد أبوظبي الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان .

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