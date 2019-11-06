مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي : اتفاق الرياض يعطي شرعية للمحتل السعودي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
أكد مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي في اليمن، اليوم الأربعاء، رفضه المُطلق لاتفاق الرياض، مؤكداً أن الاتفاق أعطى شرعية للاحتلال السعودي وحق إدارة الأمور المحلية.
وقال المجلس الجنوبي في بيان رسمي إنه يرفض “اتفاق الرياض، ويتمسك برفض الاحتلال وأزلامه”، مؤكداً في الوقت عينه أنه يرفض “أي اتفاق لا ينص على خروج القوات الأجنبية ويحفظ استقلالنا”.
وشدد مجلس الإنقاذ على “أننا نرفض أي اتفاقيات لا تستمد شرعيتها من الشعب عبر الوسائل الديمقراطية”، موضحاً أن “اتفاق الرياض تمت صياغته ليعطي شرعية للاحتلال السعودي وحق إدارة الأمور المحلية”.
وكانت حكومة المرتزقة المدعومة سعودياً، وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وقعوا امس الثلاثاء على “اتفاق الرياض” الذي أعطى بموجبه السعودية حق التحكم بإدارة المناطق اليمنية المحتلة.
ودعا القوى الوطنية كافة إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجهة الاحتلال وأزلامه وإسقاط مشاريعه، كما دعاهم إلى الاتحاد لخلق شراكة وطنية حقيقية ضد الاحتلال.
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