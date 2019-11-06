عودة خدمة الانترنت في المحافظات الشرقية بعد انقطاع دام ساعات

عاودت خدمة الانترنت العمل اليوم الأربعاء، بعد انقطاع دام ساعات في عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية الشرقية.

وقالت مصادر في محافظة حضرموت، لـ "يمن شباب نت"، إن الخدمة عاودت العمل صباح اليوم، بعد انقطاع كامل للخدمة استمر طوال مساء وليل البارحة.

وأكدت المصادر أن الانقطاع شمل محافظات "حضرموت، شبوة الجوف، مأرب"، إثر انقطاع في كابل الألياف الضوئية بين منطقتي "حصوين" ومدينة "الغيضة" عاصمة محافظة المهرة أقصى شرق اليمن.



وبحسب مصدر بالمؤسسة العامة للاتصالات، فإن محافظات "مأرب والجوف وشبوة حضرموت"، خرجت فيها خدمة الانترنت بشكل كامل، بينما تأثرت السرعة في المناطق الأخرى جراء انقطاع كابل الالياف الضوئية قرب عاصمة محافظة المهرة.



ووفق المصدر فإن الانقطاع نتج عن الأعمال الإنشائية الجارية في المهرة.

