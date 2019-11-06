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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل : حقيقة إطاحة "الملك سلمان" بـ ولي العهد "محمد بن سلمان" من منصبه وتعين هذا الشخصية البارزة والقوية بدلاً عنه .. شاهد

كشف تقرير نشرته "وكالة رويترز للأنباء"، عن مفاجأة داخل الأسرة الحاكمة في السعودية (آل سعود)، تخص الأمير أحمد بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. عــــــــاجل .. وفاة الشيخ الداعية "وسيم يوسف" قبل قليل في دبي .. شــاهد عــــاجل : حقيقة إطاحة "الملك سلمان" بـ ولي العهد "محمد بن سلمان" من منصبه وتعين هذا الشخصية البارزة والقوية بدلاً عنه .. شاهد فنان مصري مشهور على فراش الموت والحزن يعم مصر .. والإعلامية ريهام سعيد تبكي بحرقة وتطلق حملة تبرعات عاجلة لإنقاذه ”عيب نسيبه” شاهد أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم وجعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول ..(فيديو) إذا خاصم فجر.. حاكم دبي يطعن بشرف الأميرة هيا ويزعم تورطها بعلاقة غرامية مع شاب بريطاني يصفها البعض ب"حورية الارض"...شاهد "بالصور "ملكة جمال السعودية لعام 2019م تبهر العالم Advertisements وقالت الوكالة في تقريرٍ لها: "ينظر بعض أمراء (آل سعود) إلى الأمير أحمد بن عبد العزيز البالغ من العمر 77عامًا، كبديل للأمير محمد بن سلمان لتولي ملك السعودية". وأكدت "رويترز"، أن الأمير أحمد بن عبد العزيز "يحظى بدعم أفراد (آل سعود) والجهاز الأمني وبعض القوى الغربية"، بحسب ما نقلت عن مصدرين تربطها علاقات بالنخبة السعودية. ونقلت الوكالة عن أحد رجال الأعمال الكبار، أن أمراء "(آل سعود) ينظرون جميعًا إلى الأمير أحمد بن عبد العزيز ليروا ما سيفعل، ولا تزال العائلة تعتقد أنه الوحيد الذي يستطيع الحفاظ عليها". واستدركت "رويترز"، بالإشارة إلى أنه "لا يوجد دليل على أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، وهو الأخ الشقيق المتبقي الوحيد على قيد الحياة للملك سلمان، مستعد للقيام بهذا الدور". وأوضحت الوكالة أن الأمير أحمد بن عبد العزيز ليس له دور رسمي، وظل بعيدًا عن الأنظار إلى حد كبير منذ عودته إلى الرياض في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد أن أمضى شهرين ونصف الشهر في الخارج". وأكملت "رويترز": أنه "خلال رحلته بدا أن الأمير أحمد بن عبد العزيز ينتقد القيادة السعودية بينما كان يرد على متظاهرين خارج مقر إقامته في لندن وهم يهتفون بسقوط أسرة آل سعود". ولفتت الوكالة، إلى أن "الأمير أحمد بن عبد العزيز كان واحدًا من ثلاثة أشخاص فقط في هيئة البيعة، التي تضم كبار أفراد الأسرة الحاكمة، عارضوا أن يصبح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في العام 2017". وبحسب "رويترز"، فإن هجوم أرامكو زعزع ثقة عدد من أمراء "آل سعود"، في الأمير محمد بن سلمان، لا سيما وأنها المصدر الأول لدخل المملكة النفطية، ومنها يحصل الأمراء على مخصصاتهم

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