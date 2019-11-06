الجعدي : تجاوزنا الإمتحان الصعب بنجاح كبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد، فضل الجعدي، تجاوز الإمتحان الصعب بنجاح كبير .



وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "تجاوزنا الامتحان الصعب بنجاح كبير ويبقى العمل الجاد وبلا هوادة إستعداداً لمواجهة الإمتحان الأصعب" .. مؤكداً "قضيتنا كبيرة وهي بحاجة إلى جهود كثيفة بحجمها" ..

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وأضاف "المجتمع المحلي والإقليمي والدولي يراقب وبإهتمام بالغ مدى مصداقية الاطراف وإحترامها لعهودها" .. معرباً عن أمله أن يوفي الجميع بما تم التعهد به .

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض على إتفاق ينهي الخلافات بين الجانبين برعاية المملكة العربية السعودية وعرف بـ"إتفاق الرياض" .

وحدد الاتفاق الذي شهد ولي عهد أبوظبي، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، أطرًا سياسية وأمنية واقتصادية، لإنهاء التوترات بين الجانبين، لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.