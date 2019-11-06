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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قباطي يعرب عن تفاؤله بإتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الخليج 365
أعرب وزير السياحة، الدكتور، محمد قباطي، عن تفاؤله بإتفاق الرياض الذي قال أنه يمثل منعطف حاسم لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن .
وجاء ذلك في تعليق له بتويتر، على صور جمعت رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي، ورئيس البرلمان، سلطان البركاني .
وقال الدكتور قباطي في تعليقه، "صور مفعمة بالتفاؤل بأن يكون إتفاق الرياض منعطف حاسم لمواصلة الخطى لتحقيق أهداف صحوة الحزم والأمل وهزيمة مشروع إيران في اليمن!" .
وأضاف "نتعشم تواصل دعم أشقائنا في الجزيرة والخليج بقيادة المملكة العربية السعودية والإنطلاق بثبات نحو مرحلة إعادة الإعمار والبناء في اليمن الإتحادي الجديد!" .
ووقع البارحة، على إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، بحضور الرئيس هادي والأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد .
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