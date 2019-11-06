السنيني يدعو البرنامج الوطني لتخليص المدنيين من الألغام الحوثية في حجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دعا محافظ حجة عبدالكريم السنيني البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة والتحالف والنزول إلى تلك المناطق في مديرية حيران وميدي وحرض وتقييم الاحتياجات لتخليص المدنيين من الألغام الحوثية التي اسرفت المليشيا في زراعتها في الحقول والمزارع والقرى بشكل عشوائي.



جاء ذلك وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، خلال لقائه يوم الثلاثاء، مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن العميد الركن امين العقيلي.

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وناقش اللقاء الأعمال المتعلقة بنزع الألغام في المناطق المحررة شمال محافظة حجة.

كما اطلع المحافظ مدير البرنامج على حجم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها ألغام المليشيات في تلك المناطق وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين وإحالة النازحين من العودة لقراهم ومزارعهم.

من جانبه، أبدى العميد العقيلي استعداد البرنامج لتشكيل فريق من البرنامج للنزول الميداني إلى المناطق المحررة وتحديد أهم الاحتياجات لتطهيرها بالتعاون مع الفريق السعودي لنزع الألغام "مسام".