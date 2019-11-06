شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد تفاهمات مع الأمم المتحدة.. المليشيا تبدأ ترميم مطار صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء دشنت مليشيا الحوثي الانقلابية عملية ترميم واسعة لمطار صنعاء الدولي المغلق أمام الملاحة الجوية منذ ثلاث سنوات,

وذكرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة المليشيات أن وزير النقل في حكومة الحوثيين زكريا الشامي اطلع الثلاثاء على التحديثات بمطار صنعاء الدولي. Advertisements وأكدت أن الشامي تفقد الجاهزية الفنية والمهنية والإدارية في المطار ومستوى الخدمات الملاحية التي تقدم للطيران المدني الدولي. وتأتي تلك الخطوة بالتزامن مع إعلان مليشيا الحوثي عن تفاهمات مع الأمم المتحدة لنقل عشرات المرضى عبر مطار صنعاء الدولي.

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