أول تعليق إيراني على اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قللت إيران من شان اتفاق الرياض وزعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأربعاء، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الثلاثاء بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية السعودية، ”لا يساعد في حل مشاكل اليمن“.



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وذكر موسوي في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن ”اتفاق الرياض بين بعض الفصائل اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي لا يساعد في حل مشاكل اليمن“، معتبرا أن ”هذا الاتفاق يأتي في سياق تكريس الاحتلال السعودي وحلفائه لجنوب اليمن، وأن الشعب اليمني لن يسمح لأعدائه بالسيطرة على أراضيه“، وفق تعبيره.

ودعا الرياض إلى ”ضرورة العمل للنظر بالمبادرة التي قدمها رئيس المجلس الأعلى للحوثيين مهدي مشاط، إذا كانوا جادين في مطالبتهم بحل المشكلة اليمنية، بدلاً من اتخاذ قرار بشأن جماعات تفتقر إلى أي خيار“، مشددا على ”الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيها“، مؤكدا على أن ”الشعب اليمني الذي قاتل دائمًا الغزاة، لن يسمح بالاستيلاء على جنوب البلاد من قبل القوات الأجنبية“، حسب قوله.