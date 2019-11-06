- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تعليق إيراني على اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قللت إيران من شان اتفاق الرياض وزعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأربعاء، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الثلاثاء بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية السعودية، ”لا يساعد في حل مشاكل اليمن“.
وذكر موسوي في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن ”اتفاق الرياض بين بعض الفصائل اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي لا يساعد في حل مشاكل اليمن“، معتبرا أن ”هذا الاتفاق يأتي في سياق تكريس الاحتلال السعودي وحلفائه لجنوب اليمن، وأن الشعب اليمني لن يسمح لأعدائه بالسيطرة على أراضيه“، وفق تعبيره.
ودعا الرياض إلى ”ضرورة العمل للنظر بالمبادرة التي قدمها رئيس المجلس الأعلى للحوثيين مهدي مشاط، إذا كانوا جادين في مطالبتهم بحل المشكلة اليمنية، بدلاً من اتخاذ قرار بشأن جماعات تفتقر إلى أي خيار“، مشددا على ”الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيها“، مؤكدا على أن ”الشعب اليمني الذي قاتل دائمًا الغزاة، لن يسمح بالاستيلاء على جنوب البلاد من قبل القوات الأجنبية“، حسب قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق إيراني على اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.