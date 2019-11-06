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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لماذا اصطحب الشيخ محمد بن زايد الشيخ زايد بن حمدان معه للرياض؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الخليج 365 - علي كامل:
أثار اصحطاب الشيخ محمد بن زايد للشيخ زايد بن حمدان إلى الرياض لحضور مراسل اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إعجاب الكثير من الناشطين والمراقبين.
واعتبر مراقبون - تابعهم "الخليج 365" أن بلحظة تاريخية محمد بن زايد يصطحب الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان الذي أصيب في معركة تحرير شبوة ولازال مقعد على كرسي متحرك جعلت الجميع ينهض احترامنا عندما دخل القاعة .
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وبحسب المراقبين فإن تلك رسالة وصفعة كبيرة لقيادات الشرعية الذين يتواجدون في الفنادق.
واعتبر آخرون، أن حضور زايد بن حمدان بن زايد بن سلطان لتوقيع الرياض رساله قوية ومبطنه أرسلتها الإمارات للمنبطحين أدوات تركيا وقطر في الشرعية ومن يواليها.
وفقد الشيخ زايد بن حمدان فقد خلاياه العصبية وفقرات من العمود الفقري في معارك تحرير عدن والجنوب
بينما أبناء شرعية الفنادق يتجولون دول العالم.
وذكر المراقبون أنها "رسالة لرواد الفنادق وقالوا "قد يكتب العشرات عن نجاح اتفاق الرياض وقد يتحدث المئات عن حكمة حكام السعودية ولكن تبقى هناك صورة جميلة لصاحب نفس جميلة تريد أن تتحدث لكل العالم عن معنى التضحية والايثار هذه الصورة الرائعة يرسمها بكل اتقان سمو الشيخ زايد بن حمدان ال نهيان".
وفي لحظة دخول الشيخ حمدان مراسم توقيع اتفاقية الرياض برفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ، عند دخوله ضجت القاعة بالتصفيق إجلالا وتقديرا وكان حضوره ابلغ من اي خطاب ،وكأن صمت بن زايد يقول نحن قوم أفعال لا اقوال".
كما اعتبر الكثير من المراقبين بأن حضور الشيخ زايد بن حمدان ال نهيان في مراسم توقيع الإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي له رمزية كبيرة عسكريا وسياسيا وإنسانيا كونه كان حاضرا واثقا مع زملائه في ميادين القتال بينما توارى البعض.
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