مسئول سعودي يكشف عن وجود قناة مفتوحة مع الحوثيين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

أكد مسؤول سعودي الأربعاء وجود ”قناة مفتوحة“ بين المملكة ومتمردين اليمن منذ 2016 لدعم إحلال السلام في البلد الغارق في نزاع مسلح.



وأوضح المسؤول السعودي لصحافيين أنّ هناك ”قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016. نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن“.

وتابع: ”لا نغلق أبوابنا مع الحوثيين“.

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هذا ولم يعط المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، أي تفاصيل اضافية حول طبيعة قناة الاتصال، لكنّ تصريحاته صدرت في وقت توقّفت فيه هجمات المتمردين ضد المملكة بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ أسابيع.

ولم يصدر أي تعليق فوري من المتمردين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن منذ العام 2014. وتدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تمدّد المتمردين المدعومين من إيران.

وقال المسؤول ”في حال كان الحوثيون جديين في خفض التصعيد وقبلوا الحضور إلى الطاولة، فإن السعودية ستدعم طلبهم وطلب كافة الأطراف السياسية الوصول إلى حل سياسي“.