اليمن يبحث دعما روسيا للضغط على المليشيا لصيانة الخزان النفطي العائم بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن في موسكو الدكتور احمد الوحيشي اليوم مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إمكانية ان تلعب موسكو دورا في الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للسماح لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بزيارة الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة لتقييم حالته تمهيدا لصيانته تجنبا لانهياره الذي قد يسبب كارثة بيئية يصعب احتوائها.



وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فقد تطرق الوحيشي لمخاطر الكارثة البيئية المحتملة التي قد تنتج عن اي تسرب نفطي او انفجار للخزان النفطي العائم، نتيجة لرفض الحوثيين اجراء اعمال الصيانة من قبل الخبراء الأمميين وعدم السماح لهم بالوصول اليه.

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