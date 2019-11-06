المالكي: اتفاق الرياض يوقف المخططات الفارسية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

كتبت- أماني عزام

قال الإعلامي السعودي سلمان المالكي، إن اتفاق الرياض ضربة موجعة لكل من يريد باليمن وأهله الشر والفرقة والضياع، لافتًا إلى لن هذا الاتفاق الذي أتى برعاية سعودية وإماراتية بمثابة انتصار للشعب اليمني ضد أدوات الطغيان وأهل الفتن ومن يسيرون خلف المخططات الفارسية المجوسية التي تسعى ليل نهار لشق الصف العربي باستغلال أو استخدام بعض الخونة العرب.



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وأوضح "المالكي" في تصريح خاص أن بعض قوى الشر تهدف إلى استهداف العروبة في بعض الأقطار العربية ولعل ما يحدث من انتفاضة ضد هذا المشروع الصفوي الذي يريد الشر بنا نحن العرب، تلك الانتفاضة في العراق ولبنان لعلها تعمل على تعزيز الإرادة لإخواننا في اليمن للوقوف صفاً واحداً أمام عميل الفرس الحوثي والذي يمثل خامنئي في اليمن كما هو نصر الله في لبنان.

وأشار الإعلامي السعودي، إلى أن توقيع "اتفاق الرياض" التاريخي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ليمثل اهتماماً بالغاً من قبل المملكة وحرصاً على وحدة واستقرار اليمن كما ذكر ذلك سمو ولي العهد.

وتابع:" لا شك بأن هذا الاتفاق سوف يعمل على وقف التمدد الإيراني في اليمن وتدارك الموقف بعد أن شهدنا كما ذكرت نتائج التوغل الإيراني في العراق ولبنان وانكشفت تلك الجرائم وطرق الفساد التي انتهجها هذا النظام المجرم ضد الشعوب العربية التي تنتفض هذه الأيام ضده وضد الخونة أولئك الذين يعملون على بيع أوطانهم من أجل مصالحهم الشخصية وعلى حساب القيم الوطنية".