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الرياض - رنا هويدي - الملك الأردني يوجه ضربة موجعة لـ ‘‘محمد بن راشد’’ حاكم دبي بشأن الأميرة هيا بنت الحسين .. وكبرى الصحف البريطانية تكشف مفاجأة مزلزلة.. شاهد

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، عن ضربة وجهها ملك الأردن عبد الله الثاني، إلى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن قضية شقيقته الأميرة هيا.

وقالت الصحيفة: إن "الأميرة هيا، حصلت على وظيفة السكرتير الأول للسفارة، وجاء هذا في القائمة الدبلوماسية التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية".

وأضافت "التايمز": أن أحاديث تشير إلى أن الأميرة "هربت"، بعد أن "بات زوجها يشعر بالقلق من علاقتها الكبيرة بحارسها البريطاني".





ويرى مراقبون أن المنصب الدبلوماسي الجديد للأميرة هيا، هو بأمر مباشر من ملك الأردن بهدف حمايتها من جانب السلطات البريطانية من زوجها حاكم دبي.

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وحول الدعوى المنظورة أمام القضاء البريطاني، ذكرت الصحيفة، أن "رئيس قسم الأسرة السيد أندرو مكفارلين، سيرأس جلسة استماع مقررة في 11 من نوفمبر، ومن المتوقع أن تستمر لمدة أسبوع".

وطلبت الأميرة بحسب الدعوى القضائية، أمرًا "بعدم_التحرش"، وهي عملية تستخدم في العادة لـ"حماية أشخاص يزعم تعرضهم للعنف المنزلي".



وكانت الأميرة هيا غادرت دبي إلى بريطانيا، في حادثة مفاجئة، مع طفليها من آل مكتوم، في شهر آيار/مايو الماضي، وتقدمت بطلب للحماية ضد "الزواج القسري".

في المقابل رفع زوجها حاكم دبي، دعوى قضائية، للمطالبة باستعادة أبنائه، فيما أكدت الأميرة هيا أنها تشعر بالخوف على حياتها، ولديها مخاوف من عودتها إلى دبي، بعد قصيدة اتهم فيها امرأة بالخيانة.

ويقيم أطفال محمد بن راشد مع والدتهم، في منزلها الخاص والبالغ قيمته، 85 ميلون جنيه إسترليني، في كينغستون غرب العاصمة البريطانية لندن.