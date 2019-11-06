"الخليج 365" يكشف أول خرق لوزارة الخارجية بعد اتفاق الرياض (وثيقة رسمية)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

حصل موقع "الخليج 365" على بيان صادر من وزارة الخارجية إلى كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الدائمة بتاريخ 5/11/2019 .



وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية في رسالتة إلى كافة البعثات الدبلوماسية، بأن الخارجية ترى أنها في هذا الصدد تريد اطلاع البعثات على أهم المكاسب التي تحققت بالتوقيع على اتفاق الرياض الذي هدف لانهاء التمرد المسلح في بعض المحافظات الجنوبية، وتعزيز سلطة الدولة.

يذكر أن وزارة الخارجية علقت في وقت سابق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، نتيجة لما وصفته التمرد المسلح الذي قاده المجلس الانتقالي على مؤسسات الشرعية.

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وقالت في بيان لها إنها تأسف أن تعلن تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين.

وأضافت أنها ستقوم وزارة الخارجية بالإعلان عن استئناف عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وكانت وزارة الخارجية قد وصفت الأحداث التي شهدتها مدينة عدن بـ"الانقلاب" الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة "الشرعية".

وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في تصريحات ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية.

وكانت الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي وقعوا أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض على إتفاق ينهي الخلافات بين الجانبين برعاية المملكة العربية السعودية وعرف بـ"إتفاق الرياض" .