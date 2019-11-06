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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدبيش يكشف عن محاولة تسلل 5 خبراء ألغام تابعين للحوثي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
كشف المتحدث العسكري باسم جبهة الساحل العربي، العقيد وضاح الدبيش عن محاولة تسلل 5 من خبراء الألغام أمس الأول لزراعة ألغام في الطرقات بمديرية التحيتا لكن الجيش الوطني تصدى لهم وقتلهم.
واتهم المتحدث باسم جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، مليشيا الحوثي بعرقلة الجهود الأممية لتحقيق
السلام ومواصلة التصعيد في مختلف الجبهات.
وقال الدبيش في تصريح نشرته صحيفة «عكاظ»، الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - إن المليشيا لا تزال ترفض تحديد صلاحيات كل نقطة مراقبة والمسافات بين النقاط وإزالة الألغام وتمنع دخول الغذاء لضباط المراقبة في النقاط الخمس.
متهما إياها بحفر الخنادق والدفع بتعزيزات كبيرة بشكل متواصل إلى الحديدة.
وطالب رئيس الفريق الأممي بالنزول إلى الأرض في مناطق التماس والضغط على المليشيا للالتزام بالاتفاق،
ً لافتا إلى أن الحكومة الشرعية قدمت الكثير من التنازلات فيما تواصل المليشيا تعنتها. وأوضح أن الحكومة طالبتبنشر نقاط مراقبة في مديريتي التحيتا وحيس لكنها لم تتلق أي موافقة فيما تستمر المليشيا في التصعيد في
تلك المديريات بشكل عنيف.
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