شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك يكشف مفاجآة عن اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 أشاد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اليوم، بحضور الشيخ زايد بن حمدان لمراسم التوقيع على اتفاق الرياض.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "كم كانت فرحتي عظيمة برؤيتي صاحب السمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان حفيد مؤسس الإمارات زايد الخير داخل القاعة لشهود توقيع اتفاق الرياض". وأضاف: "وجوده لاشك أسعد كل المقاتلين على الأرض الذين دحروا الحوثي وتنظيمات الإرهاب القاعدة وداعش فهو يعني حضور الرجال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون".

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