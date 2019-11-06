بالصور.. مسؤول بتعز يُشدد على الانضباط الوظيفي للأجهزة الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

شدد مسؤول محلي بمحافظة تعز، وسط اليمن ، بالانضباط الوظيفي للأجهزة الامنية.



جاء ذلك خلال اطلاع وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، ومعه وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري على سير العمل في شرطة المحافظة، وكان في استقبالهم مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، ونائب مدير عام الشرطة العقيد انيس الشميري.

وخلال اللقاء اطلع وكيل أول على سير العمل في مقر الشرطة ، مطلعاً على الجاهزية في العمل الامني، مشدداً على ضرورة تكثيف جهود العمل الأمني والشرطوي لتقديم أفضل الخدمات وبذل الجهود في سير نشاط الإدارات الأمنية وتطوير تعزيز العمل الأمني المؤسسي في جميع مديريات المدينة.

وشدد على الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي في مراكز العمل ومحاسبة كل المقصرين عن أداء مهامهم وأعمالهم ، منوهاً برفع مستوى الحس الأمني واليقظه العالية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والتعامل بأسلوب حضاري واخلاقي مع المواطنين في متابعة معاملاتهم.

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واشاد الدكتور المخلافي بالنجاحات التي تحققها الاجهزة الامنية في المحافظة في تحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة ورفع قدرات وامكانات الاجهزة الامنية.

من جهته شدد وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري، على اهمية تفعيل قنوات التنسيق والتعاون لجاهزية الوحدات الامنية والعسكرية من أجل تجسيد الامن والاستقرار والسيادة في المناطق المحررة.

وعقب ذلك اطلع مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي ، كل من وكيل اول المحافظة ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن على الجهود والخطط الرامية المبذولة لتطوير الاجهزة الامنية والشرطية من اجل رفع مستوى كفاءة ادائها الامني والقيام بالمهام الموكلة اليها بكفاءة واقتدار.

وأضاف العميد الاكحلي أن رجال دفعوا ثمن تلك المواقف من دمائهم الزكية وارواحهم الطاهرة وعافيتهم منوهاً الى ان ما تحقق من انجازات امنية خلال السنوات الماضية يعود فضله الى تعاون ابناء وسكان المحافظة مع رجال الأمن.