قيادي حوثي يعاقب المدارس الأهلية بإب يفرض مبلغ مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

تواصل مليشيا الحوثي، فرض الجبايات المالية حيث، فرض قيادي حوثي مبلغاً مالياً على طلاب المدارس الأهلية بمحافظة إب، وسط اليمن.



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وبحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي الإنقلابية، وعبر القيادي الحوثي "عبدالملك لطف المتوكل" مدير المركز التعليمي بمديرية جبلة والمعين من قبل المليشيا قام بفرض على المدارس الاهلية ألف ريال "1000 " ريال على كل طالب لديها من الرسوم الخاصة بالطلاب وتسلم للقيادي الحوثي عقابا على عدم حضورهم الاجتماع بالمركز وسوف تحاسب كل مدرسة بالمبلغ بموجب كشوفات واعداد الطلاب المعتمدة بالمركز بحسب مصادر تربوية متطابقة.

وبينت مصادر تربوية إمتناع الكثير من مدراء المدارس والموجهين وبعض رؤساء اقسام المركز التعليمي خلال الاجتماع مع نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة المعين من قبل مليشيات الحوثي المدعو محمد لطف يوسف المتوكل، امتنع الاغلبية من أداء الصرخة، حيث كانت القيادات الحوثية تريد من الحضور ترديد شعار المليشيا.