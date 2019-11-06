الحوثيون يعيدون عادات "الهجر" بعيداً عن القوانين والقضاء في إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
إب - الخليج 365
أعادت مليشيا الحوثي عادات الهجر في مناطق محافظة إب، بعيداً عن القوانين والقضاء.
وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي الإنقلابية أعادت الهجر والوصلات بعيدا عن القوانين والقضاء وتفعيل اللوائح والأنظمة، حيث رعت عملية صلح وإقامة "هجر" بين المحطة السياحية للمشتقات النفطية وبين شركة النفط بالمحافظة، حيث قام مالك المحطة السياحية بالإهانة والإعتداء على ممثلي شركة النفط
وبحسب المصادر،فإن صاحب المحطة السياحية قدم وصلة وهجر برأسين من "الأثوار" أبقار، وسط استياء من غياب القوانين وإستدعاء الماضي لحل المشاكل التي تنشب بين أبناء المحافظة وتعميد المليشيا تغييب القضاء والأمن وإحلال قيادات المليشيا للقيام بالصلح والهجر وأخذ أموال كبيرة مقابل تلك المهام.
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