جمال مُحسن يكشف.. كيف تعاملت الصحافة مع اتفاق الرياض ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جمال محسن يكشف.. كيف تعاملت الصحافة مع اتفاق الرياض
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الخليج 365_سالم أحمد
قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن توقيع "اتفاق الرياض" بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن في العاصمة السعودية، أعاد الفرح إلى الأراضي اليمنية، خاصة المحافظات الجنوبية، مُضيفاً أنه يتوقع أن يكون الاتفاق بداية الاستقرار والخير فى اليمن.
وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، أن المواقع الإخبارية اليمنية أشادت بالاتفاق، وهناك شبه التزام بكل ما جاء بالاتفاق، خاصة عدم التحريض بين طرفي الصراع.
واستكمل مُحسن، خلال حديثه، بالتأكيد الصحافة تلتزم ببند عدم التحريض، لافتاً إلى إشارة بعض الصحف والمواقع الإخبارية إلى أن الرياض تحولت إلي مدينة السلام.
وأشار جمال مُحسن إلى وجود عناصر من حزب الإصلاح يحاولون الصيد فى الماء العكر، لكن أري أن الجميع انتصر في هذه المفاوضات لأجل تحقيق السلام، ونأمل أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق وصدق النوايا لتحقيقها ونخشي أن يمر الاتفاق كما سبقه بالتحايل وعدم التنفيذ ونصل إلى حائط فى النهاية.
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