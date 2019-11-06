شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول خروقات حزب الإصلاح لاتفاق الرياض في محافظة شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات رصدت مصادر محلية وإعلامية تسجيل حزب الاصلاح الإخواني أول خرق لاتفاقية الرياض عقب ساعات توقيع الاتفاقية .

وذكرت المصادر أن قوات الاصلاح بمديرية بيحان محافظة شبوة فضت جمعا لمواطنين جنوبيين بالقوة أرادوا الاحتفال بالاتفاق والاتجاه لحرب الحوثي. Advertisements وتابعات المصادر ان مليشيا الاصلاح اعتقلت رئيس فرع المجلس الانتقالي الجنوبي في بيحان وقيادات اخرى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بمديرية بيحان. وحذر سياسيون جنوبيون من التحركات الاخوانية الساعية لإفشال اتفاقية الرياض وتفجير الموقف بالمحافظات الجنوبية المحررة لإفشال اي تقدم ضد جماعة الحوثي، الانقلابية المدعومة من محور" قطر ،ايران ،تركيا" .

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