صنعاء.. اعتداءات حوثية على المحلات التجارية بذريعة المولد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اعتدت مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء على عدد من المحال التجارية التي لم تضع شعارات الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف.



وذكر مصدر محلي أن أطقم مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي أعتدت أمس الثلاثاء على محلات تجارية بيع بالجملة ، وقامت بتحطيم واجهت تلك المحلات التجارية وتهشيم اللوحة الاعلانية الخاصة بها بذريعة عدم تركيب شعارات المولد النبوي .

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و نقل موقع "الثورة نت" عن المصدر إن الحوثيين ألزموا بالقوة ملاك المنشآت والمحلات التجارية في العاصمة صنعاء بعمل الشعارات والزينة الخاصة بفعاليتهم السياسية المركزية تحت مسمى "المولد النبوي والتي ستقام في ميدان السبعين بأمانة العاصمة، بالإضافة إلى إقامتها لحفلين آخرين مركزيين في محافظتي ذمار وعمران.

وتابع المصدر، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تستغل هذه المناسبة الدينية لنهب مئات الملايين من التجار ورجال المال والأعمال، بينما اليمنيين يكابدون ظروفاً معيشية قاسية، نتيجة سياسة التجويع والنهب والابتزاز والفساد التي تمارسها الجماعة بحق الشعب اليمني منذ أربعة أعوام عقب انقلابه المسلح على السلطة الشرعية في البلاد .

وكانت خصصت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أكثر من 65 مليار ريال لإقامة أكثر من 700 فعالية طائفية لذات المناسبة العام الماضي.