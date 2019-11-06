الحوثية تمارس التهجير القسري لتغيير ديموغراقية الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

تمارس مليشيا الحوثي التهجير القسري ضد أبناء محافظة الحديدة، بهدف تغيير ديموغرافية المحافظة.



ولم تكتفي المليشيات الحوثية الإرهابية بقتل المدنيين في الحديدة ، بل سعت إلى ممارسة التهجير القسري لتغيير ديموغرافية هذه المحافظة المسالمة.

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ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن عشرات الأسر التي شردتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران من منازلها في مدينة الحديدة وأخرى من مديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة ، يشكون جور وبطش المليشيا الإرهاببة ومعاناتهم في مناطق النزوح.

يتحدث النازحون عن مشاهداتهم قيام المليشيات بتفخيخ وتلغيم منازل المواطنين ومزارعهم ، ومن ثم تفجيرها وقتل الكثير من سكانها في مساعٍ منها لإرهاب المدنيين.

آلاف العائلات تركت منازلها ومصادر عيشها خوفاً على أرواح أبنائها من بطش وإرهاب المليشيا الحوثية التي دمرت الحجر والشجر وقتلت البشر وكل من يخالف مشروعها التدميري الذي تسعى لتنفيذه في مناطق متفرقة من الحديدة واليمن.