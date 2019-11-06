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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرض الجبلية جنوب الحديدة لقصف حوثي بُمختلف الأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
تتعرض مناطق في جنوب الحديدة للقصف الحوثي بشكل مستمر وبشكل شبه يومي.
حيث واصلت مليشيات الحوثي قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية ذكرت بأن مليشيات الحوثي أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون على مواقع القوات المشتركة ، واستهدفتها بسلاح 12.7 وبسلاح معدل البيكا.
كما أفادت المصادر أن المليشيات عادوت استهداف مواقع القوات المشتركة شرق الجبلية بالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وبالأسلحة القناصة.
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