تفاصيل.. كسر هجوم حوثي واسع في حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

كشفت مصادر عسكرية، عن تفاصيل كسر هجوم حوثي واسع على مناطق في حيس بمحافظة الحديدة.



وفي التفاصيل، تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم واسع شنته مليشيات الحوثي الموالية لإيران ، على مواقع القوات في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في حيس أن مجاميع كبيرة من مسلحو المليشيا شنت هجوماً واسعاً على مواقع القوات المشتركة شمال المديرية ، استمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة الرشاشة.

وذكرت المصادر أن هجوم المليشيات جاء بعد قيامها بحشد مجاميع مسلحة خلال اليومين الماضيين، قادمة من مدينة الجراحي ومن مثلث القهرة إلى المزارع والأودية القريبة من خطوط التماس شمال حيس.

وأضافت المصادر أن إبطال القوات المشتركة تمكنوا من كسر الهجوم والتصدي لعناصر المليشيا ، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة ضمن سلسلة الخروقات والإنتهاكات الحوثية للهدنة الأممية ، ولم تتوقف منذ التوقيع على إتفاقية السويد التي تتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة ، وهو ماولم تلتزم به المليشيات الحوثية.