عمليات تصعيدية حوثية في الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن عمليات التصعيد واستهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي وفي منطقة كيلو16 بمختلف أنواع الأسلحة،وذلك في إطار إنتهاكاتها الواسعة التي تقوم بها في محافظة الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية عن قيام مليشيات الحوثي بقصف مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي ،مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقالت المصادر إن العناصر الحوثية أطلقت النار بشكل مكثف من الأسلحة القناصة ،مستهدفةً مواقع القوات المشتركة بالمديرية. وفي ذات السياق تعرضت مواقع القوات المشتركة في منطقة كليو 16 لقصف عنيف شنته مليشيات الحوثي بقذائف مدفعية B10 . وتواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية لوقف اطلاق النار بشكل مستمر منذ التوقيع على اتفاقية السويد أواخر العام المنصرم.

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