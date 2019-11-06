الإمارات تستهل شهر نوفمبر بقافلة مواد غذائية للدريهمي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

استهلت دولة الإمارات العربية المتحدة، برنامج مساعداتها الغذائية لشهر نوفمبر بقافلة تحتوى على 40 طناً من المواد الغذائية إلى مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن.



ووفق متابعة "الخليج 365"، شملت القافلة سلال غذائية متكاملة لأكثر من 800 أسرة موزعة على ثلاث قرى ( المبرق ، يختر ، الكتف) في منطقة غليفقة الساحلية، بينهم نازحين من مناطق اخرى.

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يأتي ذلك ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وفق مسح دقيق ومتجدد للنازحين والأسر الفقيرة والمتضررة على طول إمتداد مديريات الساحل الغربي من باب المندب بمحافظة تعز جنوبا وصولاً إلى المناطق المحررة بمدينة الحديدة شمالا.

وعبر المواطنون في منطقة غليفقة عن سعادتهم بإستمرار تدفق المساعدات الإماراتية إليهم في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشونها جراء الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

وقال المواطن اسماعيل عمر جنيد – أحد عقال المنطقة – أن الهلال الأحمر الإماراتي هو الوحيد المتواجد في مساعدتهم منذ تحرير منطقتهم قبل نحو عامين.

وأكد جنيد وعدد آخر في تصريحات صحفية أن المساعدات الإماراتية التي تصلهم بشكل منتظم خففت المعاناة عن كاهلهم الى حد كبير . وعبر الجميع عن بالغ الشكر والإمتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا