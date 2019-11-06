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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: وفاة 18 شخصاً بوباء حمى الضنك في جراحي الحديدة خلال أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
كشف تقرير رسمي أعداد الوفيات جراء وباء جمى الضنك والملاريا في إحدى مناطق الحديدة.
حيث أعلنت السلطات الطبية في مديرية الجراحي، شرق الحديدة، وفاة ثمانية عشر مريضاً بوباء حمى الضنك والملاريا، خلال أقل من أسبوعين.
وقال مكتب الصحة في المديرية في بيان تفصيلي عن أعداد الوفيات، إن الوفيات بالداء ارتفعت إلى 18 حالة خلال الفترة من 21أكتوبر الماضي، وحتى3 نوفمبر الجاري.
وأعلن المكتب المديرية منكوبة بالوباء، معلناً تسجيل مئات حالات الاصابة.
وكانت مستشفيات خاصة قد بادرت بعمل مخيمات صحية مجانية لمواجهة الجائحة، واستقبلت المئات خلال أربعة أيام.
وقالت مصادر طبية، إن مئات الحالات وصلت المستشفى الحكومي في المديرية، فيما وصلت مثلها مستشفيات ومراكز صحية خاصة وأخرى ريفية خارج المدينة.
وتحدث ناشطون عن وفيات أخرى لم يتم حصرها من مكتب الصحة في المديرية، لكونها توفت في مناطق نائية ولم يبلغ عنها.
وانتشر الوباء بالتزامن مع هطول الأمطار على المديرية وانتشار كثيف للبعوض، حيث تشير المعلومات الميدانية، أن غالبية الأسر في المديرية أصيبت بالوباء، في ظل غياب تام للرعاية الصحية من السلطات الصحية في المديرية الخاضعة لسلطات الحوثيين والمنظمات المحلية والدولية الإغاثية.
وناشد مكتب الصحة المنظمات الدولية الإغاثية، بالتدخل لإنقاذ مئات المرضى وعمل حملات رش لمكافحة البعوض الذي اجتاح المديرية بشكل كبير وساهم بشكل كبير في انتشار المرض.
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