اخبار الخليج / اخبار اليمن

صد هجوم حوثي جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صد هجوم حوثي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

صد هجوم حوثي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

صدت القوات المشتركة، هجوماً حوثياً جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

 

Advertisements

 

وفي التفاصيل،  أحبطت قوات المشتركة، هجوما لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

 

وأوضحت مصادر عسكرية أن مليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع محررة في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وأفشلتها، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صد هجوم حوثي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا