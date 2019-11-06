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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صد هجوم حوثي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
صدت القوات المشتركة، هجوماً حوثياً جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وفي التفاصيل، أحبطت قوات المشتركة، هجوما لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وأوضحت مصادر عسكرية أن مليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع محررة في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وأفشلتها، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.
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