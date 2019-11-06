تفاصيل.. المليشيا الحوثية تختطف مواطن في جبلة إب بهدف دفع جبايات مالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

اختطفت مليشيا الحوثي مواطن من أبناء مديرية جبلة وأودعته سجونها بمدينة جبلة جنوب غرب مدينة إب في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.



وقال مصدر محلي إن مواطن يدعى "ن م ع" من أبناء عزلة الشراعي بمديرية جبلة قدم إلى مدينة جبلة وتعرض للتفتيش ومن ثم الخطف من قبل مسلحي مليشيا الحوثي الإنقلابية.

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وبحسب المصدر فإن المواطن اتهم بأنه من مناصري الشرعية، فيما هو مواطن بسيط لا علاقة له بالتهم الموجه إليه، فيما كانت تهدف المليشيا من خلال التهم لإجبار أسرة المختطف على دفع جبايات مالية للمليشيا.

وأفاد المصدر أن الأسرة اضطرت لدفع مبلغ مالي مقابل الإفراج عنه.

وتمارس مليشيا الحوثي انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة وتختطف الالاف من أبناء المحافظة في سجون خاصة ورسمية وتمارس عليهم عمليات تعذيب وحشية ومروعة، في الوقت الذي سجلت تقارير حقوقية وفاة أكثر من 15 مختطف جراء التعذيب بسجون المليشيا في محافظة إب.