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بالصور.. لجنة من قيادة شرطة تعز تشرف على دور الاستلام والتسليم بين مدراء الأقسام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

بالصور.. لجنة من قيادة شرطة تعز تشرف على دور الاستلام والتسليم بين مدراء الأقسام

الخليج 365

أشرفت لجنة من قيادة شرطة تعز برئاسة المساعد لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف ومدير إدارة شؤون الضباط العقيد محمد الجنيد على دور الاستلام والتسليم بين مدراء أمن المديريات وأقسام الشرطة والمكاتب الإدارية السلف والخلف، بتوجيهات من مدير شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي.

 

وقد تم الاستلام والتسليم في ظل اجراءات سلسة يسودها الود والإخاء.

 

وخلال الإشراف على العملية أكد العقيد عدنان السقاف أن العمل الأمني يتطلب مواكبة المتغيرات وأن التدوير الوظيفي خطوة هامة في سبيل تطوير العمل الأمني والارتقاء به، مشيرا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الشرطية.

كما شدد السقاف على أهمية الانضباط والالتزام بتوجيهات القيادة الأمنية لما فيه المصلحة العامة.

 

الجدير ذكره أن مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي أصدر الاثنين قرارات قضت بتغيير عدد من مدراء أمن المديريات وأقسام الشرطة والمكاتب الإدارية في سبيل الارتقاء بالعمل الأمني وتحسين الأداء لما تقتضيه مصلحة العمل.

 

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كما تم تكريم مدير إدارة الشؤون المالية السابق العقيد سمير القدسي ومنحه درع الوفاء من قبل موظفي إدارةالشؤون المالية عرفانا وتقديرا لجهوده التي بذلها خلال فترة عمله متمنين للمدير الجديد ولكل من شملتهم القرارات التوفيق في مهامهم الموكلة إليهم.

 

رافقهم خلال مراسيم الإستلام والتسليم مقدم عبدالله النقيب ضابط الأمن والنظام

 

 

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