شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الاوقاف والارشاد يطلق شعار الوقف الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

اطلق مكتب الاوقاف والارشاد بمحافظة تعز، شعار الوقف الصحي الذي يشمل جميع انواع الوقف التي تهدف الى تقديم الرعاية الصحية للمجتمع.

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ويهدف مكتب الاوقاف من خلال ذلك العمل على احياء بعض انواع الاوقاف المندثرة والتي كانت موجهة لخدمة المجتمع والمساهمة في تخفيف بعضا من معاناته.

ومن المنتظر ان تبدأ الخطوات العملية في هذا المشروع خلال الايام القادمة.