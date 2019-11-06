شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني: اتفاق "الرياض" سيكون يوماً خالداً في ذاكرة اليمنيين.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365 - الرياض

حضر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكلاء المحافظة ومرجعياتها وعدد من الشخصيات الاعتبارية، مساء أمس بالعاصمة السعودية الرياض ، مراسم توقيع "اتفاق الرياض" .



وأدلى اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، بتصريح لوسائل الإعلام عقب الانتهاء من مراسم حفل توقيع الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ، قال فيه : " ان هذا اليوم سيكون يوماً تاريخياً خالداً في ذاكرة الشعب اليمني عامة شمالاً وجنوباً، بما يحقق العدل والمساواة ، وانني انتهز هذه المناسبة لأتوجه بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، على حنكتهم السياسية ونظرتهم الثاقبة وهذا الموقف المشرّف سيسجل في صفحات التاريخ السياسي للمملكة العربية السعودية لخبرتها في رأب الصدع الذي ينشأ في أقطارنا العربية، وما اتفاق الطائف الا خير شاهد على هذه السياسة المتوازنة، كما انني لا أنسى الجهود العظيمة والجبارة التي بذلتها اللجنة المكلفة في تقريب وجهات النظر عبر عمل دؤوب ومتواصل بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع" .

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وأضاف المحافظ البحسني : " كما أنني أشيد بالدور العظيم الذي قامت دولة الإمارات العربية المتحدة ، والجهود الجبارة التي بذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في انجاح هذا الاتفاق الذي يترجم وقوفها الجاد في مساعدة الشعب اليمني في الخروج من أزمته ، وقد برهنت المواقف ان دولة الامارات حليفاً استراتيجياً وعضداً قوياً للمملكة العربية السعودية في تحالفهما العربي الأصيل لنصرة الحق .

وتابع محافظ حضرموت في تصريحه : "يسعني بهذه المناسبة ان ارفع أبلغ وأرقى التهاني لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي بهذا الانجاز العظيم وبنحكته في إدارة أصعب ملف تشهده اليمن ، ولا أنسى الدور الايجابي الذي بذلته قيادة المجلس الانتقالي للوصول الى هذا الانجاز العظيم ، متمنياً أن يسهم هذا الاتفاق في التنمية والبناء وخدمة المواطنين" .