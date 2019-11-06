حجة.. مقتل العشرات وتدمير أطقم ودرجات نارية بغارات للتحالف في حرض وعبس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ حجة قتل العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية، بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن طيرانُ التحالف استبق استعداد حوثيا لهجوم كبير تم الترتيب له منذ أيام. Advertisements وأكدت المصادر أن التحالف شن ٨ غارات متتالية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة مسلح وتدمير أطقم ودراجات نارية توزعوا تحت الأشجار. وأكدت المصادر أن المليشيا وزعت حشودها على مساجد مديرية عبس خشية استهدافها من قبل طيران التحالف. وخسرت المليشيا المئات من مسلحيها خلال المواجهات الأخيرة في محافظة حجة.

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