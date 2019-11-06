شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشارمحافظ إب يكشف لـ"اليمن العربي" عوامل وأهمية استعادة المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

أكد مستشار محافظ إب لشؤون الإعلام، إبراهيم حمود عسقين، اليوم الأربعاء، عن أبرز العوامل التي تساعد في استعادة محافظة إب وأهميتها الاستراتيجية وأهم المناطق المشتعلة.



وأضاف عسقين في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن استعادة إب من قبل الشرعية يعني استعادة تعز بالكامل واستعادة الحديدة.

واعتبر عسقين، أن "قوات الحكومة الشرعية قرارها ليس في يدها ، ليس في اب فقط ولكن في كل جبهات القتال الأخرى، لذلك صعب التكهن بمدى نجاحها بالسيطرة على مناطق في محافظة إب".

وأشار إلى أن أبرز المواقع التي تحتدم فيها الاشتباكات تقع في جنوب شرق المحافظة وبالتحديد في بعض مناطق مديرية قطعبة التابعة إداريا لمحافظة الضالع واهتمامنا بها كونها كانت مناطق تتبع من قبل محافظة إب ولقربها من المديريات التي تتبع محافظة اب والمتاخمة لمديرية قعطبة".

وعن المناطق المشتعلة قال "حاليا في منطقة الفاخر وبيت الشرجي وقد تم تامين الخط الواصل مابين قعطبة والفاخر وهو الخط الذي يصل امتداده حتى مدينة إب عاصمة المحافظة".

وشدد على أن محافظة إب تواقه للحرية وللجمهورية ولا ننسى عندما اشتعلت المقاومة فيها ضد الحوثيين قبل فترة ووصل رجال المقاومة وبجهودهم الذاتية ضواحي المدينة من شرقها وغربها ولولا أنهم خذلوا من قبل الحكومة الشرعية لاستعادوا المحافظة في حينه".

وتابع "لذلك مايلزم لتحريرها واستعادتها أن تكون هنالك نيه صادقة من التحالف والشرعية تترجم الى افعال وواقع على الارض بإعداد العدة من أجل التحرير".

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وذكر أن "رجال إب منتشرون في كل الجبهات ويسطرون اروع الملاحم مع اخوانهم من بقية لمحافظات وتواقون للعودة الى محافظتهم التي اجبروا على الخروج منها".

ومضى "فقط يحتاجون الدعم اللوجيستي والعسكري اللازم لعملية التحرير"، مؤكداُ ان استعادة المحافظة لن يكون صعب المنال فقد مل الناس وكرهوا سياسات الحوثي في المحافظة والتي زادت المعاناة في كل نواحي الحياة ..

وبشأن أبرز العوامل التي تسهل تحريرها قال عسقين إنها "تتلخص في تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ونبذ الخلاف والفرقة الذي ينخر في السلطة الشرعية للمحافظة وتوفير الدعم اللازم بكل جوانبه لاستعادة المحافظة".

وأما بالنسبة للامور المشجعة فيرى مستشار المحافظ أن "أهمها أن الناس عرفوا حقيقة الحوثيين وينتظرون بفارغ الصبر متى يتخلصون منهم بأي طريقة".

وعن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة إب، قال إن إب تعتبر محافظة تتوسط أربع محافظات وموقعها الاستراتيجي كما استخدمة الحوثيين لقيادة جبهاتهم المختلفة يمكن ان تستفيد منه الشرعية كذلك لتحرير محافظات تعز والحديدة وذمار".

وأضاف أن "إب حاليا تمثل نقطة انطلاق لمقاتلي الحوثي إلى جبهات تعز والحديدة والضالع وبقية الجبهات لذلك أهميتها واضحة ولاتخفى على أحد".

وبين أن "استعادة اب من قبل الشرعية يعني استعادة تعز بالكامل واستعادة الحديدة".

واختتم مستشار محافظ إب حديثه مع "الخليج 365" بالقول "خلاصة العلاقة بين أبناء إب وبين الشرعية من جهة والحوثيين من جهة اخرى أن ابناء المحافظة صاروا يكرهون الحوثي ويتمنوا زواله وفي نفس الوقت لايثقون مطلقا بالشرعية".